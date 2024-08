Nepriekaištingai lemiamą ketvirtį sužaidusios 16-metės – B grupės lyderės

Aurimo Andrušaičio treniruojamos merginos 79:63 (12:20, 18:9, 20:23, 30:11) pranoko Didžiosios Britanijos nacionalinę komandą (2-1) ir tapo vienvaldėmis B grupės lyderėmis.

Sulig šiuo laimėjimu lietuvės beveik užsitikrino vieta atkrintamosiose varžybose – vienintelis scenarijus, kuris užkirstų mūsiškėms kelią link A diviziono anksčiau laiko, yra pralaimėjimas paskutiniame grupės mače prieš Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę (2-1) daugiau nei 43 taškais bei Didžiosios Britanijos pergalė prieš Islandiją.

Lietuvos dvikova su bosnėmis prasidės antradienį 21.30 val., ją tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.

Rungtynės su britėmis prasidėjo klampiai – per pirmąsias 8 minutes komandos rinko po tašką per minutę (8:8). Visgi galingiau finišavusios varžovės greitai susikrovė dviženklę persvarą (20:10). Visgi antrajame kėlinyje lietuvės gana greitai panaikino atsilikimą, o per likusį laiką iki pertraukos užvirė lygi kova – 29:29.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiasis ketvirtis šiek tiek sėkmingiau klostėsi lietuvėms, kurios truktelėjo į priekį (45:40), tačiau britės tuomet spurtavo 12:2, taip vėl priversdamos mūsiškės vytis – 47:52. Paskutiniame kėlinyje prabėgus pustrečios minutės rezultatas dar buvo lygus, bet tuomet Lietuvos rinktinė pradėjo rungtynių lūžį – per kelias minutes pavyko pasiekti dviženklį atotrūkį (68:58) ir pasikloti pergalės pamatus, kurie jau nebesugriuvo: toliau skirtumą didinusios lietuvės užtikrintai triumfavo.

REKLAMA

Nuostabius pasirodymus surengė Lietuvos rinktinės lyderių duetas. Gabija Galvanauskaitė užfiksavo įspūdingą dvigubą dublį – pelnė 19 taškų, atkovojo 18 kamuolių, atliko 3 blokus ir surinko 31 naudingumo balą, o Justė Mockevičiūtė prie 24 taškų pridėjo 5 atkovotus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 30 naudingumo balų.

Lietuva: Justė Mockevičiūtė 24, Gabija Galvanauskaitė 19, Gytė Pupelytė ir Ugnė Viščinytė po 10.

Didžioji Britanija: Irene Oboavwoduo 26, Athena Thompson 14, Chloe Vella 10.