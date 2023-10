Nelaimė Azijos žaidynėse: netiksliai skriejęs kūjis rimtai sužeidė teisėją

Kuveito rinktinei atstovaujantis Ali Zankawi sviedė kūjį, tačiau pastarasis nukrypo į šoną, o kiaurai praskridęs per apsauginį tinklą pataikė į sėdėjusį teisėją.

Į 62 metų teisėją pataikęs įrankis smarkiai sužeidė jo koją, o iš žaizdos iš karto pasipylė kraujas. Pats sportininkas pirmasis puolė padėti sužeistajam ir rankomis stipriai suspaudė žaizdą ir bandė stabdyti kraujavimą.

Netrukus pasirodė medikai ir teisėją išgabeno į ligoninę.

On Sep 30th, an accident occurred during the men's hammer throw competition at the Hangzhou #AsianGames. A Kuwaiti player made a mistake while throwing the hammer, which hit a referee's leg. The referee was subsequently rushed to the hospital. pic.twitter.com/N2vd8oN3Vt