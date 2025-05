Neerajo Chopros 90,23 m šalies rekordas Katare nepadėjo – Juliano Weberio pergalė ir įspūdingi ieties metikų rezultatai

Įspūdingi rezultatai fiksuoti vyrų ieties metimo rungtyje, kur du sportininkai viršijo 90 m ribą. Tokijo olimpinis čempionas indas Neerajas Chopra pasiekė 90,23 m rezultatą ir pagerino šalies rekordą, bet vis tiek nesugebėjo aplenkti vokiečio Juliano Weberio – 91,06 m. Vokietis pagerino karjeros rekordą ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.

Moterų 100 m sprintą laimėjo jamaikietė Tia Clayton – 10.92 sek. Ji pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir aplenkė seserį dvynę Tiną Clayton (11.02). Trečia buvo britė Amy Hunt (11.03).

CLAYTON TWINS 1-2 🧹



Tia Clayton 🇯🇲 clocked a world lead of 10.92s (+2.0) to take the win in the women’s 100m at the Doha Diamond League ahead of her twin sister Tina!



Amy Hunt 🇬🇧 ran a personal best of 11.03s in 3rd and the legendary Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 finished 5th.… pic.twitter.com/xt9D1lqSzx