NCAA sezono starte – solidus Ąžuolo Tubelio pasirodymas ir triuškinanti klubo pergalė

Lietuvis per 21 minutę pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, padarė klaidą, perėmė keturis kamuolius bei du kartus prasižengė.

„Wildcats“ atstovaujantis ir Ąžuolo brolis Tautvilas žaidė kelias minutes, bet taškais nepasižymėjo.

Rezultatyviausiai „Wildcats“ žaidė buvęs žalgirietis estas Kerras Kriisa. Jis surinko 17 taškų ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Pralaimėjusiems Carsonas Towtas įmetė 11 taškų.

