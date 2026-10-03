NBA veteranas Olynykas atvyksta į Romos klubą

Oficialiai pranešta, kad 35-erių kanadietis susistarė dėl vienerių metų kontrakto su Romos „Roma“ klubu, kurio vienas dalininkų yra Luka Dončičius.
„Roma“ yra viena iš Panevėžio „Lietkabelio“ varžovių Europos taurės D grupėje.
Per karjerą NBA kanadietis iš viso sužaidė 899 mačus.
Pernai jis atstovavo San Antonijaus „Spurs“ ir sužaidė 50 mačų. Per 8 minutes jo skaičiai siekė 3,2 taško, 1,7 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvų perdavimą.
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