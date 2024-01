Naujasis „Žalgirio“ trenerių štabo narys Massimiliano Menetti: „Esu labai motyvuotas“

50-metis italas prie komandos prisijungė intensyviu sezono metu – jau ketvirtadienį „Žalgiris“ iškeliauja į Belgradą, kur penktadienį žais Eurolygos rungtynes su vietos „Partizan“.

Specialistas savo pirmajame interviu su „Žalgiris TV“ džiaugėsi galėdamas būti „Žalgirio“ dalimi ir papasakojo apie savo ryšį su Andrea Trinchieri ir Lietuvos krepšiniu.

„Emocijos puikios, esu dėkingas už tai, kokią atmosferą atradau vos tik atvykęs čia. Esu labai motyvuotas ir entuziastingai nusiteikęs suteikti savo pagalbą trenerių štabui, komandai ir klubui“, – tikino M.Menetti.

Emilijos Redžo mieste trenerio karjerą pradėjusiam italui „Žalgirio“ vardas gerai žinomas nuo jaunystės. Kaip pasakojo M.Menetti, jie su A.Trinchieri prisiminė legendines žalgiriečių dvikovas Europos klubiniuose turnyruose su italo Dino Meneghino vedama Milano ekipa.

„Esame kalbėję su Andrea apie tai. Kai buvome jauni, mes sekdavome legendines dvikovas tarp Milano „Tracer“ ir Kauno „Žalgirio“ komandų. Tai buvo legendinės dvikovos tarp Arvydo Sabonio, vietinio herojaus, ir mūsų legendos Dino Meneghino. Tai yra labai smagūs atsiminimai. Ir dar esu vienas iš tų italų trenerių, treniravusių labai daug lietuvių, kurie beveik visi yra žaidę „Žalgiryje“. Žiūrėkite, esu futbolo fanas. Ką „Juventus“ reiškia visai Europai futbole, toks yra ir „Žalgiris“ krepšinyje. Aš taip matau situaciją“, – tvirtino treneris.

Nors kartu viename klube M.Menetti ir A.Trinchieri iki šio dar nebuvo dirbę, italai vienas kitą pažįsta jau ne vienerius metus, o trenerių pažintis užsimezgė nuo kivirčo krepšinio aikštėje.

„Sakykime taip, mano ir Andrea pažintis prasidėjo nuo didžiulio kivirčo rungtynių metu, kai mūsų komandos žaidė viena prieš kitą. Po to, žingsnis po žingsnio sukūrėme tvirtą ryšį. Tai nėra ryšys, grįstas vien tik bičiulyste, gerbiame vienas kitą kaip specialistai, gerbėme vienas kitą kaip treneriai, dirbę skirtingose komandose. Žiūrėsime, kaip bus dabar, tikiuosi, kad mūsų ryšys puikiai derės ir šiame klube. Tikiuosi, kad mano patirtis ir entuziazmas padės šiam trenerių štabui“, – pasakojo M.Menetti.

M.Menetti duoklę nukėlė ir „Žalgirio“ komandos trenerių štabui. Be to, italas tiki, kad žalgiriečiai per likusią sezono dalį turi visas galimybės demonstruoti gerą žaidimą.

„Manau, kad komanda ir trenerių štabas turi visus instrumentus demonstruoti gerus rezultatus. Kadangi mūsų laukia dar daug rungtynių artimiausiu metu ir vėlesniu laiku. Dabar pats svarbiausias dalykas, apie kurį kalbėjausi su Andrea dar prieš čia atvykdamas, yra tai, jog komanda dabar jaučia entuziazmą. Turime jį pasikinkyti lyg bangą ir keliauti toliau, – teigė treneris. – Jaučiu atsakomybę prisidėdamas prie tokio solidaus trenerių štabo. Ir būdamas tokio klubo dalimi. Taigi jaučiu entuziazmą ir atsakomybę. Jeigu galiu pridėti, kad ir ekstra 0,01 procento šiam trenerių štabui, tai man bus labai svarbu ir tikiuosi atneš naudos klubui.“