Naujasis „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri atvyko į Lietuvą

Priminsime, kad naujasis „Žalgirio“ vairininkas A.Trinchieri paskutinius trejus metus treniravo Miuncheno „Bayern“ ekipą. Anksčiau jis taip pat treniravo Belgrado „Partizan“, Bambergo „Brose Baskets“, Kazanės „Unics“, keletą Italijos klubų bei Graikijos vyrų krepšinio rinktinę.

Eurolygoje specialistas dirbo aštuonis sezonus, o 2021-aisiais ir 2022-aisiais jo vadovaujamas Miuncheno „Bayern“ pateko į Eurolygos atkrintamąsias, o kartą buvo arti finalinio ketverto. 2014-aisiais italas buvo išrinktas geriausiu Europos taurės treneriu, o titulus iškovojo visose šalyse, kuriose jam teko dirbti.

Sutartis su A.Trinchieri sudaryta iki 2024–2025 m. sezono pabaigos.

New Zalgiris Head Coach Andrea Trinchieri has arrived in Lithuania! 🇱🇹🛬 pic.twitter.com/RDgl3lim1q