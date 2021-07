Naujame LKL sezone – rekordinis transliacijų kiekis

Lyga pasirašė naują ketverių metų sutartį su žiūrimiausia LNK kanalų grupe.

„Per ketverius metus Lietuvos krepšinio lyga mūsų televizijos grupei tapo strategine partnere, o „Betsafe-LKL“ rungtynės – kanalo BTV vizitine kortele, – sako LNK kanalų grupės programų direktorius Jurgis Jefremovas. – BTV ateinantį sezoną transliuos rekordiškai daug nacionalinio krepšinio – numatyta net 40 procentų daugiau rungtynių ir rekordinis skaičius – 300 valandų – tiesioginių transliacijų.“

Taip pat aistruolius naujajame sezone pasitiks dar vienas TV transliacijų pokytis – be šeštadienio ir sekmadienio, krepšinis BTV eteryje karaliaus ir pirmadieniais, o kartais rungtynės bus rodomos ir savaitės viduryje.

„Džiugu, jog televizijos žiūrovai tris kartus per savaitę galės mėgautis aukščiausio lygio transliacijomis. Kiekvienais metais stengiamės sau kelti vis aukštesnę kartelę. Smagu, jog LNK kanalų grupė ir toliau padeda tuos tikslus įgyvendinti“, – kalbėjo LKL prezidentas Remigijus Milašius.

Po to, kai paaiškėjo, kad naujajame „Betsafe-LKL“ sezone bus žaidžiama trijų ratų sistema, tapo aišku ir tai, jog reguliariajame sezone iš viso bus sužaista 150 mačų. Prailginus atkrintamųjų varžybų serijas, iš viso susidaro nuo 176 iki 194 rungtynių.

„Rekordiškai išaugęs televizijos rungtynių kiekis leis ne tik būti dar labiau matomiems, bet ir žiūrovui pasiūlyti daugiau mūsų komandos kuriamo turinio, kuris suteiks galimybę sirgaliams pažvelgti į komandų, žaidėjų, trenerių ar teisėjų kasdienybę iš labai arti“, – sakė LKL komunikacijos vadovas Vaidas Leliuga.

Ateinančiame „Betsafe-LKL“ sezone per BTV televiziją bus transliuojama net 120 rungtynių, likusios bus tiesiogiai transliuojamos internetu.

Praėjusiame sezone „Betsafe-LKL“ rungtynes per BTV iš viso buvo įsijungę per 1,6 mln. žiūrovų. Rungtynių transliacijos buvo vienos labiausiai žiūrimų programų per BTV.

Daugiausiai dėmesio įprastai sulaukia Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“ kovos, praėjusį sezoną populiariausios buvo antrosios Vilniaus „Ryto“ ir „Žalgirio“ rungtynės, kurias BTV kanale stebėjo per trečdalį milijono žmonių.

Naujojo „Betsafe-LKL“ sezono pradžia – rugsėjį.