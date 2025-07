Mykolas Alekna pasirinko kitą universitetą: disko metimo žvaigždė nebeseks trenerio Saataros pėdomis

Nors lietuvis Kalifornijoje, Berklio universitete, baigė bakalauro studijas, tačiau, pagal NCAA taisykles, dar gali sezoną dalyvauti studentų varžybose. Tokią galimybę jis turi, nes 2024 m., besiruošdamas olimpiadai, praleido NCAA sezoną.

M. Alekną į savo gretas pavyko prisivilioti Oregono universitetui. Ten lietuvis turėtų pratęsti karjerą NCAA ir galbūt pagaliau iškovos vis dar trūkstamą JAV studentų čempiono titulą.

M. Aleknos pasirinkimas lengvosios atletikos pasaulyje daug ką nustebino. Manyta, kad jei lietuvis tęs karjerą NCAA, tai seks paskui ilgametį savo trenerį Mo Saatarą, bet nusprendė pasielgti kitaip.

M. Saatara 12 sezonų darbavosi Kalifornijoje, bet šią vasarą nusprendė pakeisti darbovietę ir persikėlė į Teksaso universitetą.

Discus World Record Holder Mykolas Alekna 🇱🇹 has transferred to Oregon from the University of California, Berkeley. 😳😳😱 Many were expecting him to follow his coach to the University of Texas. pic.twitter.com/U0h8tyE9tR

M. Saatara iki šiol treniravo M. Alekną visos jo karjeros NCAA metu ir dalinosi darbus su lietuvio treneriu gimtinėje – Mantu Jusiu .

Teigiama, kad Oregono universitete M. Alekną turėtų treniruoti Brianas Blutreichas .

Mykolas Alekna 🤝 Brian Blutreich 👀



World record holder and two-time NCAA runner-up Mykolas Alekna has transferred from Cal to @oregontf for his final year of eligibility. Alekna heads to Eugene with 16 of the 19 best marks in collegiate history and as the only NCAA athlete to… pic.twitter.com/Z6Gj3XWf54