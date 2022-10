Mykolas Alekna išrinktas kylančia lengvosios atletikos žvaigžde!

Europos lengvosios atletikos asociacija 10 kandidatų paskelbė dar rugsėjį, o spalio pradžioje jų skaičių sumažino iki trijų. Be M.Aleknos laimėti šią nominaciją pretendavo Italijos šuolininkas į aukštį ir į tolį Mattia Furlani bei Nyderlandų vidutinių nuotolių bėgikas Nielsas Farosas. Tiesa, vienintelis M.Alekna tarp šių kandidatų pasiekė svarių rezultatų suaugusiųjų čempionatuose: lietuvis tapo Europos čempionu bei planetos vicečempionu.

„Metus vertinu 10 balų – pavyko įgyvendinti viską. Jei prieš sezoną kas būtų pasakęs, kad tapsiu Europos čempionu bei pasaulio vicečempionu, būčiau tikrai pasijuokęs. Viskas klostėsi tikrai gerai, forma vis kilo ir kilo. Pavyko pasiekti įspūdingų rezultatų, tad šie metai man asmeniškai ypatingi, labai smagu“, – džiaugėsi M.Alekna.

It’s official!!



CONGRATULATIONS to our own Mykolas Alekna - this year’s @EuroAthletics Men’s Rising Star Award-winner!!



We are so proud of you and can’t wait to see what you do in the years to come! 🐻 pic.twitter.com/kLa7oGSIci