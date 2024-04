Mykolas Alekna bandys padaryti tai, ko lengvosios atletikos pasaulis dar nematė

Pranešama, kad lietuvis užsiregistravo į balandžio 12-14 d. vyksiančias „Oklahoma Throws Series World Invitational“ varžybas. Šios varžybos vyks vos 536 gyventojus turinčiame Ramonos (JAV) miestelyje. Daug kas šio miestelio net nėra girdėjęs, bet disko metimo pasaulyje jis puikiai žinomas – būtent į Ramoną disko metikai neretai vyksta „gaudyti vėjo“ ir būtent čia ženkliai pagerina karjeros rekordus.

Kaip skelbia „Citius Mag“, į Ramoną atvykę net ir vidutinio lygio disko metikai staiga nusviedžia įrankį apie 70 m. Galima tik spėlioti, ką Ramonoje nuveiks toks elitinis disko metikas kaip M.Alekna.

Pernai Samoa atletas Alexas Rose‘as Ramonoje karjeros rekordą pagerino beveik 3 metrais – nuo 67,48 m iki 70,39 m. Amerikietis Joshas Syrotchenas Ramonoje karjeros rekordą gerino nuo 64,32 m iki 66,21 m, švedė Emma Sralla – nuo 56,38 m iki 59,70 m, o kanadietė Julia Tunks – nuo 53,94 m iki 59,11 m. Visi jie tai padarė per pastaruosius 12 mėnesių.

Savo statusą Ramonos miestelis pateisino ir praėjusią savaitę. Ralfordas Mullingsas diską nusviedė 69,67 m, daugiau nei 4 m pagerino karjeros rekordą ir keletą valandų buvo sezono lyderis, kol Berklyje savo metimo neatliko M.Alekna. Tose pačiose varžybose Ramonoje britas Nickas Percy pasiekė 67,73 m rezultatą, pagerindamas karjeros rekordą beveik 3 m.

Galima nesunkiai paskaičiuoti, kad Ramonoje sportininkai neretai bent 3-4 proc. pagerina karjeros rekordus, o kai kuriais atvejais – dar daugiau. Jei M.Alekna karjeros rekordą pagerintų 3 proc., tai pasiektų 3-ią rezultatą šio sporto istorijoje (73,53), o jei prie savo rekordo pridėtų 4 proc., tada padarytų tai, ko lengvosios atletikos pasaulis dar nematė ir sviestų diską 74,25 m. Pasaulio rekordas yra 74,08 m – jį dar 1986 m. pasiekė vokietis Jurgenas Schultas.

Tarp M.Aleknos varžovų šį savaitgalį Ramonoje bus tie patys A.Rose‘as, R.Mullingsas ir dar daugiau nei 20 atletų. Tuo tarpu moterų disko metime vėją „gaudyti“ planuoja ir lietuvė Ieva Gumbs.

On Saturday night in Berkeley, Mykolas Alekna launched a 71.39m throw that moved him up to the 10th spot on the all-time discus list.



We may be in store for a truly special season from the @CalTFXC star. https://t.co/AlvOGMDVFx