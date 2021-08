Muhammado Ali anūkas įspūdingai debiutavo profesionaliame bokse

Ali Walshas praėjus vos kiek daugiau nei minutei nuo kovos pradžios pasiuntė varžovą į nokdauną. Nors J.Weeksas atsistojo, tačiau Ali Walshas toliau labai aktyviai atakavo ir teisėjui reikėjo stabdyti kovą, nes J.Weeksas nebegalėjo apsiginti nuo smūgių.

21-erių Ali Walshas demonstravo tokį boksą, kuriuo jo legendinis senelis didžiuotųsi.

„Manau, kad šį vakarą mes padarėme šiek tiek istorijos“, – kalbėjo Ali Walshas, kurio treneris yra „SugarHill“ Stewardas, tas pats, kuris treniruoja ir sunkiasvorių čempioną Tysoną Fury.

„Tai visiškai pateisino mano lūkesčius. Tai buvo emocinė kelionė... Be jokios abejonės, kad apie senelį galvoju labai daug. Aš jo labai ilgiuosi“, – tikino kovotojas.

ALI WALSH WINS IN ONE🤜💫@NicoAliX74 made an impressive start to his pro career as he stopped Jordan Weeks in the first round👏@trboxing🥊 pic.twitter.com/FCQjxbBx2K