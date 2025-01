Motiejūno triumfas: Monake krito Madrido „karaliai“

Donatas Motiejūnas per 9 minutes pelnė 7 taškus (3/7 dvit., 1/1 baud. met.), atkovojo 2 kamuolius, kartą suklydo, gavo bloką, po dukart prasižengė ir provokavo 2 varžovų pražangas.

Lietuvio kraityje – 3 naudingumo balai.

Likus žaisti 2:30 min., „Monaco“ po D-Mo dvitaškio pirmavo 10 taškų (75:65), bet tuomet „Real“ ėmė grėsmingai artėti. Facundo Campazzo tritaškis paskutinę minutę kirpo deficitą iki trijų taškelių (72:75) ir grįžo maksimali intriga.

Two assists for the price of one👀



Campazzo➡️Hezonja➡️Fernando with his first bucket with @RMBaloncesto!#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/Gr77OUI7Y8

REKLAMA