Motiejūno ekipa būsimiems „Žalgirio“ varžovams išrašė rekordinį sezono pralaimėjimą

Namuose žaidę Vassilio Spanoulio auklėtiniai laimėjo visus 4 kėlinukus ir varžovams išrašė rekordinį sezono pralaimėjimą 94:63 (23:19, 21:19, 22:13, 28:12). Tai taip pat buvo jau ketvirtoji paryžiečių nesėkmė iš eilės abejuose frontuose.

Donatas Motiejūnas nugalėtojams per 9 minutes pelnė 5 taškus (1/1 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 2 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau dusyk prasižengė ir padarė 1 klaidą.

„AS Monaco“ artimiausias Eurolygos rungtynes (03.13) žais su Tel Avivo „Maccabi“ komanda, o „Paris“ klubas kovo 13-ąją svečiuosis Kaune.

