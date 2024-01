Mirė tituluotas Norvegijos lengvaatletis: į istoriją įėjo ir dėl dopingo šešėlio

Jo aukščiausias pasiekimas olimpinėse žaidynėse – 1984 m. Los Andžele užima ketvirta vieta.

K. Hjeltnesui priklauso Norvegijos disko metimų rekordas – 69 m 62 cm.

Sportininkas turi ir dopingu paženklintą istoriją. 1997 m. jis tapo pirmuoju Norvegijos sportininku, prigautu vartojančiu draudžiamas medžiagas.

#RIP Knut Hjeltnes 🇳🇴🥏(72)



Discus thrower who went to 3 #Olympics representing #NOR & achieved a best of 4⃣ in 1984 in Los Angeles🇺🇸. He also went to the Worlds, finishing 9⃣ in Helsinki🇫🇮 1983 & in the Europeans, finishing 4⃣ in Stuttgart🇩🇪 1986. Was also a shot putter pic.twitter.com/J8E5BkS9IZ