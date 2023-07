Mirė legendinis Anglijos futbolininkas Trevoras Francisas

Anglijos futbolo ikona mirė pirmadienio rytą savo namuose Marbeloje, ištiktas širdies smūgio.

„Trevoras Francis mirė būdamas 69 metų. Šį rytą savo bute Ispanijoje jį ištiko širdies smūgis. Šeimos vardu noriu pasakyti, kad visiems tai buvo didžiulis šokas. Visi esame labai nusiminę. Jis buvo legendinis futbolininkas, bet taip pat ir nepaprastai malonus žmogus“, – rašoma šeimos pareiškime.

Buvęs Birmingemo „City“ puolėjas 1977-1986 m. už savo šalį žaidė 52 kartus. T. Francisas prie komandos prisijungė būdamas moksleivis ir debiutavo 1970 m., būdamas vos 16 metų.

