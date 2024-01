Mirė Italijos futbolo rinktinės rekordininkas

Per 42 pasirodymus Italijos nacionalinėje komandoje, su kuria laimėjo 1968 m. Europos čempionatą ir po dvejų metų pateko į Pasaulio taurės finalą, L. Riva pelnė net 35 įvarčius.

Jis taip pat padėjo „Cagliari“ klubui 1970 m. iškovoti vienintelį „Serie A“ titulą.

Italijos futbolo federacijos (FIGC) prezidentas Gabriele Gravina rašė:

„Italijos futbolas liūdi, nes mus paliko tikras nacionalinis didvyris. Gigi Riva buvo didžio žmogaus ir nepaprasto futbolininko įsikūnijimas“.

FIGC parengė planus, pagal kuriuos iki šios savaitės pabaigos visos Italijos rungtynėse prieš rungtynes L. Riva bus pagerbtas tylos minute.

🔝 Italy’s all-time leading marksman and a key member of La Nazionale backroom staff in claiming the #FIFAWorldCup in 2006.



Rest in peace, Gigi Riva. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/sFYC7SjYnx

