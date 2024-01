Mirė Brazilijos futbolo legenda Mario Zagallo

Jis buvo pirmasis žmogus, laimėjęs pasaulio čempionatą tiek kaip žaidėjas, tiek kaip treneris.

Kaip žaidėju čempionu jis tapo 1958 ir 1962 metais, o vėliau traniravo Brazilijos rinktinę jau kaip strategas. Rinktinę dar kartą į pergalę pasaulio čempionate jis atvedė 1970-aisiais.

Galiausiai ketvirtą sykį planetos čempionu jis tapo 1994-aisiais, kai buvo tuometinio vyr. trenerio Carloso Alberto Parreiros asistentu.

Vėliau jis vėl stovėjo prie rinktinės vairo, bet brazilai pralaimėjo finale. Galiausiai trenerio karjerą baigė 2006 metais.

The first person to win the World Cup as both a manager and as a player. 🏆🏆🏆🏆



A #FIFAWorldCup legend in every sense.



Rest in peace, Mário Zagallo. 💛💚 pic.twitter.com/AWmOvxQKSa