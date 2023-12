Mike'as Jamesas Kaune užfiksavo didmeistrišką pasiekimą

Septintąjį tašką Kaune pelnęs krepšininkas pakilo į trečiąją vietą ir aplenkė Juaną Carlosą Navarro (4152 tšk.).

Antroje vietoje su 4363 taškais yra vis dar žaidžiantis Vilerbano ASVEL gynėjas Nando De Colo.

Count on Mike James to close the half with an EPIC shot 🤯 pic.twitter.com/gXBdHhjvyx