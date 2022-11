McGregoras svarsto galimybę įsigyti „Liverpool“

Kiek anksčiau paaiškėjo, kad klubas bus parduodamas.

C. McGregoras pareiškė, kad išstudijuos visas galimybes. Pasak žiniasklaidos, dabartiniai klubo savininkai vertina klubą 5 mlrd. JAV dolerių.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH