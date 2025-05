Maycee Barber po sunkios ligos pritrūko svorio limito ir susikirto su Erin Blanchfield UFC svėrimuose

Tiesa, penktadienį vykę svėrimai M. Barber nepraėjo sklandžiai. Ji svėrė 57,38 kg ir viršijo nustatytą svorio kategorijos limitą. Tuo tarpu E. Blanchfield pasiekė „čempionišką“ svorį – 56,7 kg.

Maycee Barber has weighed-in at 126.5lbs



The #UFCVegas107 main event is official for tomorrow night. pic.twitter.com/B5LTKZmzr1