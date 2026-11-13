Mateo į Ispanijos rinktinę Pasaulio taurės atrankai pakvietė būrį Eurolygos krepšininkų

Strategas pakvietė krūvą Eurolygos žaidėjų: Alberto Abalde, Jaime Pradilla (Madrido „Real“), Dario Brizuela, Joelis Parra (Barselonos „Barcelona“), Alvaro Cardenas, Mario Saint-Supery (Valensijos „Valencia“), Juancho Hernangomezas (Atėnų „Panathinaikos“), Santi Yusta (Stambulo „Anadolu Efes“).
Likę krepšininkai sąraše yra Francisas Alonso, Ferranas Bassas, Jaime Fernandezas, Willy Hernangomezas, Pierre‘as Oriola, Oriolas Pauli, Alexas Reyesas.
Ispanai (5/3) dalinasi 2–3 vietas I grupėje. Lapkritį laukia dvikovos su Juodkalnija ir Graikija.
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