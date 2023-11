Maskvoje sulaikytas konfliktą sukėlęs Europos bokso čempionas: smurtavo ir šaudė į žmones

Skelbiama, kad dėl 37-erių N. Ivanovo veiksmų keturi žmonės buvo sužeisti, o buvęs sportininkas sulaikytas. Maskvos prokuratūra praneša, kad konfliktas kilo lapkričio 5 dieną, o sulaikytas N. Ivanovas buvo girtas. Už šiuos veiksmus buvęs sportininkas sulaikytas iki kitų metų sausio 5 d.

Konflikto metu iš viso buvo sužeisti keturi asmenys – vienam lūžo nosis, kiti trys nukentėjo nuo kulkų. Tiesa, remiantis pranešimais, N. Ivanovas iššovė mažiausiai šešis kartus ir taikėsi į žemę, tačiau atšokusios kulkos sužeidė tris vyrus.

European boxing champion Nikita Ivanov started shooting near a restaurant in the center of Moscow (he pulls out the gun and begins shooting at the 2:17 mark)



Four people were injured, and the shooter, Ivanov, was detained.



According to RIA Novosti, the shooting occurred in the… pic.twitter.com/Z3VacMkUBB

