Maskoliūnas traukiasi iš Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio pareigų

Lietuvos rinktinė sekmadienį Kaune 85:96 nusileido Slovėnijai ir pirmą kartą per nepriklausomos šalies istoriją praleis vasaros olimpines žaidynes, kurios Tokijuje prasideda liepos 23 d.

„Aš tikrai baigiau savo darbą rinktinėje kaip vyriausias treneris. Gaila, kad tokiu akcentu, bet taip jau yra“, – po mačo sakė D. Maskoliūnas.

D. Maskoliūnas Lietuvos rinktinės treneriu tapo 2019 m. lapkritį, kai poste pakeitė Dainių Adomaitį.

50-mečio specialisto kelias nacionalinėje komandoje buvo banguotas – iškovota 11 pergalių ir patirti keturi pralaimėjimai, tarp kurių – sensacingi Belgijos, Danijos ir Estijos antausiai.

Lietuva buvo per plauką nuo to, kad liktų be kitų metų Europos čempionato, į kurį pateko tik laimėję dramatišką mūšį prieš Daniją.

D. Maskoliūnas be darbo neliks – jis užima Šarūno Jasikevičiaus asistento vietą „Barcelonos“ klube.