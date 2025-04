Marius Grigonis gali sugrįžti į Kauną?

Pasirodė pranešimų, kad žalgiriečiai jau dabar kalbasi su 30 metų 198 cm ūgio gynėju ir siekia įtikinti sugrįžti.

Labai realu, kad po trijų metų Atėnų „Panathinaikos“ gretose M. Grigonis persikels žaisti kitur.

Kaune krepšininkas yra žaidęs 2009-2013 ir 2018-2021 metais.

Jau ilgą laiką gynėją kamuoja nugaros trauma. Šis Eurolygoje nežaidė nuo spalio 17 dienos.

💣‼️Zalgiris Kaunas pushes to find a total agreement with Marius Grigonis for next season.



Grigonis should leave Panathinaikos BC after 3 years. The negotiation continues.