Marijampolėje dominavę Stašys ir Ruikis priartino „Kretingą“ prie NKL finalo

Serijoje iki trijų pergalių besivaržantys kretingiškiai išsiveržė į priekį 2-1. Artėjanti komandų tarpusavio akistata antradienį 19.00 val. grįš į Kretingą.

Švieslentėje degant 3 minutėms minimalia persvara pirmavo Mikaločiaus kariauna (71:70), bet lyderystės ėmęsis Mindaugas Stašys pelnė 7 taškus paeiliui ir likus kiek mažiau nei pusantros minutės atitolino svečius (78:72).

Tiksint paskutinei minutei dvi pražangas gavęs Stašys baigė savo pasirodymą, o Domantas Vilys baudų metimais sumažino marijampoliečių deficitą (74:78).

REKLAMA

REKLAMA

Kitoje atakoje svečiai suklydo, o po pasitarimo Tautvydo Kliučinyko sėkmingas tolimas metimas padidino „Sūduvos-Mantingos“ šansus kovoje dėl pergalės (77:78).

REKLAMA

Po kretingiškių minutės pertraukėlės pražangą išprovokavo Mantas Ruikis, kuris nuo baudų metimų linijos neklydo abu kartus ir paliko varžovams 15 sekundžių (80:77).

Svečiai taip pat ėmėsi pražangų taktikos ir pažeidė taisykles prieš Kliučinyką, bet marijampoliečių kapitonas nerealizavo nė vieno baudos metimo.

Kitoje aikštės pusėje Edgaras Danys taip pat atsakė pramestomis baudomis, o pražangą išprovokavęs Žygimantas Šimonis smeigė vieną baudą iš dviejų (78:80).

Kretingiškių strategas sušaukė žaidėjus į paskutinį pasitarimą ir likus 2,2 sekundės 18-mečio Justo Žiubrio ranka nedrebėjo bei baudų metimais jam pavyko įtvirtinti „Kretingos“ pergalę – 82:78.

REKLAMA

REKLAMA

Veterano Ruikio sąskaitoje per 36 minutes buvo 19 taškų (5/7 dvit., 0/4 trit., 9/11 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 8 išprovokuotos pražangos ir 23 naudingumo balai.Stašys per 34 minutes pridėjo 22 taškus (4/10 dvit., 2/7 trit.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 16 efektyvumo balų.Marijampoliečiams Žygimantas Šimonis per 28 minutes pelnė 13 taškų (1/1 dvit., 3/5 trit., 2/5 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.

Rungtynėse šeimininkai vertėsi be Antano Udro, o pirmojo kėlinio pabaigoje kretingiškių įžaidėjas Modestas Jurkaitis gavo diskvalifikacinę pražangą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 15 (2/5 trit., 7/7 baud.), Žygimantas Šimonis 13 (3/5 trit., 9 atk. kam., 3 per. kam.), Justas Nausėdas 11 (3/3 trit.), Tautvydas Kliučinykas 10 (2 blok.), Vytautas Šulskis 9 (2/8 dvit.), Egidijus Dimša 8 (3/7 dvit., 9 atk. kam.).

„Kretinga“: Mindaugas Stašys 22 (4/10 dvit., 2/7 trit., 8/8 baud., 7 atk. kam., 4 kld.), Mantas Ruikis 19 (5/7 dvit., 9/11 baud.), Ernestas Bružas 17 (3/4 trit., 5 atk. kam.), Rytis Zabita 8 (4/9 dvit., 13 atk. kam.).