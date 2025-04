Marcuso Fosterio metimas išvedė „Hapoel“ į Europos taurės finalą

Dimitrio Itoudžio auklėtiniai svečiuose 94:92 (15:22, 29:23, 19:22, 31:15) po dramatiškos kovos palaužė Valensijos „Valencia Basket“ komandą.

Pusfinalio seriją Izraelio klubas laimėjo rezultatu 2-1.

Antrajame kėlinyje Tel Avivo ekipa turėjo dviženklį deficitą (20:33), tačiau rankų nenuleido ir į rungtynes sugrįžo dar iki didžiosios pertraukos (44:45).

Mačo likimas sprendėsi visiškai jo pabaigoje. Likus 10 sekundžių ketvirtajame kėlinyje Jeanas Montero baudų metimais išlygino rezultatą (92:92).

Lemiamu metu iniciatyvos ėmėsi Marcusas Fosteris. Jis likus 3 sekundėms pataikė dvitaškį ir persvėrė rezultatą, o kaip vėliau paaiškėjo ir nulėmė rungtynes (94:92).

