Manto Rubštavičiaus vedamas „Lietkabelis“ sutriuškino Vokietijos ekipą

Į antrąją pergalę iš eilės Europos taurėje Aukštaitijos sostinės ekipą vedė 22 taškus pelnęs Mantas Rubštavičius (3/4 dvit., 4/6 trit., 4/4 baud.). Jis taip pat pridėjo 2 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką ir 24 naudingumo balus. Tai – lietuvio karjeros rekordai Europos taurėje.

Dar penki panevėžiečių krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių.

Karjeros naudingumo balų rekordą Europos taurėje pasiekė ir A.Stipanovičius. Bosnis surinko 28 naudingumo balus, o šalia to sekė 11 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 9 išprovokuotos pražangos.

Panevėžiečiai vertėsi be traumuotų Justino Briggso, Danieliaus Lavrinovičiaus ir Georgioso Kalaitzakio.

„7bet-Lietkabelis“: Mantas Rubštavičius 22 (4/6 trit., 24 naud.), Vytenis Lipkevičius ir Andrija Stipanovičius (7 rez. perd., 9 išpr. praž., 28 naud.) po 11, Marko Pecarskis, Oleksandras Kovliaras (8 rez. perd.) ir Martynas Varnas po 10.

„Towers“: Kuras Kuathas 10, Osaro Richas 9, Kennethas Ogbe 8.

N. Čanako auklėtiniai drausmingai užbaigė rungtynes ir laimėjo.

Pačioje trečiojo ketvirčio pabaigoje panevėžiečiai pridėjo dar du tritaškius ir jų atotrūkis daugiau nei užtikrintas 70:47.

Trečiajame ketvirtyje Marko Pecarskis dvitaškiu didino šeimininkų atotrūkį iki 20-ies taškų 56:35, o dvi baudas realizavęs M. Rubštavičius jau yra surinkęs 16 taškų ir 19 naudingumo balų 58:37. Panevėžiečiai taip pat puikiai realizuoja baudų metimus (9/9 baud.).

Po dviejų kėlinių N. Čanako kariaunos pranašumas dar labiau išaugo 48:30, o kėlinuko pabaigoje Dovis Bičkauskis paliko aikštelę po susidūrimo su varžovu. Panašu, kad įžaidėjas susižeidė nykštį.

Ketvirčiui artėjant į pabaigą V. Lipkevičius greitoje atakoje pelnė jau 8-ąjį savo tašką, o jo ekipa priekyje 42:27.

Antrasis kėlinys prasidėjo M. Rubštavičiaus 8-iais iš eilės pelnytais taškais 32:23. Gynėjas jau yra surinkęs 12 taškų.

Pirmajam kėliniui artėjant į pabaigą ukrainietis Oleksandras Kovliaras pataikė pirmą savo tritaškį, didindamas atotrūkį iki 19:15, o po pirmų 10-ies minučių „Lietkabelis“ pirmauja 24:21.

Įpusėjus ketvirčiui verda atkakli kova, o po Martyno Varno dėjimo greitoje atakoje aikštės šeiminikai pirmavo 12:11.

BIG dunk by Martynas Varnas in transition! 🔥



Stipanovic grabs a rebound then immediately sends a long pass that hits Varnas in stride, and Varnas goes up, flying for a big dunk ✈️@BCLietkabelis | #MagicMoments pic.twitter.com/oT2zTRrkcn