Man City pergalė prieš Bournemouth – atsisveikinimas su De Bruyne ir svarbus žingsnis link Čempionų lygos

Omaras Marmoushas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Man City” į priekį 1:0. Bernardo Silva pirmojo kėlinio pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

Mateo Kovačičius ir Lewisas Cookas antrajame kėlinyje prieš save išvydo po raudoną kortelę ir paliko aikštę. Nico ir Danielis Jebbisonas rungtynių pabaigoje pridėjo po įvartį ir rezultatas tapo 3:1.

„Man City” paskutinėse namų rungtynėse atsisveikino su Kevinu De Bruyne, kuris pasibaigus sezonui paliks klubą.

Nei vienas žaidėjas nesukūrė daugiau progų savo komandos draugams „Premier“ lygoje nei K. De Bruyne nuo 2003/2004 m. sezono.

💙👋🏻 Man City fans pay tribute to Kevin De Bruyne on his final home appearance! pic.twitter.com/2wU2kdSbFc