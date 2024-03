„Man City“ ir „Liverpool“ dvikova baigėsi palankiai „Arsenal“ klubui

Pirmieji 23-ią minutę pasižymėjo „žydrieji“, kurie po Johno Stoneso įvarčio pabėgo į priekį 1:0.

Po ilgosios pertraukos Jurgeno Kloppo auklėtiniai uždirbo 11 metrų baudinį, o jį realizavęs Alexis Mac Alisteris atstatė pusiausvyrą 1:1.

Pačioje rungtynių pabaigoje aikštės šeimininkai turėjo puikią progą padėti tašką rungtynėse, kai „City“ krašto puolėjas savo baudos aikštelėje koja pavojingai kliudė A. Mac Alisterio krūtinę.

Visgi rungtynių arbitras čia pražangos neįžvelgė ir netgi nėjo pasižiūrėti šio epizodo pasinaudojant VAR peržiūra.

All in one season. Can you blame klopp for calling it a day pic.twitter.com/gdmMebBU5p