Maksvytis prieš dvigubą savaitę Eurolygoje – apie neaiškią Hayeso situaciją ir pagrindinius varžovų ginklus

Prieš laukiančias rungtynes žalgiriečių vyr. treneris Kazys Maksvytis apžvelgė būsimus varžovus.

„Laukia dviguba savaitė, visų pirma, „Baskonia“, tipiška ispaniška komanda, labai gera puolime, labai gerai bėganti į greitą puolimą, gal ne tokia gera gynyboje pagal skaičius, bet prie savo žiūrovų renka daug taškų, daug pigių taškų iš greito puolimo, nemažai tritaškių, nemažai snaiperių.

Manau, kad visų pirma tokią komandą reikia sustabdyti, neleisti įgyti pasitikėjimo iš pelnomų taškų, nes pasitikėjimą jie įgyja savo puolimu. Priversti gintis ir taip pasistengti laimėti rungtynes“, – teigė Kazys Maksvytis.

Kevarriusas Hayesas kartu su komanda skris į Ispaniją, bet dėl centro rungtyniavimo dar nėra aišku.

„Jisai su komanda skrenda, mes jį pastarąsias dienas gydėme, šiandien planuojame pajungti į pirmą treniruotę, tikimės, kad prisijungs sėkmingai ir rytoj bus pasiruošęs. Šimtu procentų atsistatęs nėra, bet rodo didelį norą ir savo geras charakterio savybes. Rodo norą grįžti ir, tikimės, kad jis grįš“, – sakė treneris.

„Žalgirio“ komanda ruošiasi didelį dėmesį gynyboje skirti Markusui Howardui: „Daug kas jį lygina su Larkinu, kažkiek ir primena savo savybėmis Larkiną, daug tritaškių, daug nulemia individualiomis savybėmis. Geras puolėjas, kažkiek turi problemų gynyboje, bet viską kompensuoja jo super puolimas. Reikės skirti daug dėmesio, kad jis neįsižaistų, nes įgavęs laisvės mėto tritaškius iš rūbinės ir užveda savo komandą“.

M. Howardas per mačą vidutiniškai pelno 17,1 tšk., o tritaškius meta 43,1 proc. taiklumu.

K.Maksvytis sulaukė klausimo, ar „Baskonia“ puolėjas Tadas Sedekerskis per laisvą vasarą kažkuo patobulino savo žaidimą.

„Jis daro tą patį, kaip ir visada, yra tas vadinamas „all around“ žaidėjas, kuris gali žaisti per kelias pozicijas, gerai žaidžia be kamuolio, įkirtimai, puolime atkovoti kamuoliai. Žaidžia tą patį, ką ir anksčiau, gal tik to užtikrintumo šiek tiek daugiau ir jaučia didesnį trenerio pasitikėjimą nei pernai“, – sakė jis.