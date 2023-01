Maksvytis po paskutinių Kalniečio rungtynių: „Sveikiname ir liūdime, išeina ne tik geras žaidėjas, bet ir geras žmogus“

Tiesa, atsisveikinimą šiek tiek apkartino nesėkmė prieš Jonavos „CBet“ komandą.

„Apie rungtynes norėčiau trumpai, Prienai gerai žaidė, kovojo iki galo, rodė energiją... ne Prienai, „CBet“, atsiprašau, Virgis man visada su Prienais siejasi. Jonava gerai žaidė, parodė gerą energiją ir kovojo iki galo. Rungtynių pabaigoje jie grįžo į rungtynes, nors ir atsilikinėjo.

Sveikinimai jiems. Šiandien sužaidėme prastas rungtynes, bet didžiausias rungtynes vis tiek turi būti Mantui. Sveikiname ir liūdime, išeina ne tik geras žaidėjas, bet ir geras žmogus, gera asmenybė. Šis vakaras yra išskirtinis. Gaila, kad nepavyko jam padovanoti pergalės“, – teigė „Žalgirio“ treneris Kazys Maksvytis.

