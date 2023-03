Maksvytis lyderiauja Eurolygoje pagal technines pražangas

Eurolygos debiutantas po 28 turų turi aštuonias pražangas. Po septynis kartus techninėmis pražangomis buvo nubausti Joanas Penarroya („Baskonia“) ir Georgios Bartzokas („Olympiacos“).

„Barcelona“ treniruojantis Šarūnas Jasikevičius techninę pražangą gavo šešis kartus ir pagal tai yra trečias.

Įdomu tai, kad nei vienos techninės pražangos neturi Berlyno ALBA specialistas Israelis Gonzalezas.

No technical fouls for coach Israel Gonzalez so far :) https://t.co/0MPpQF371S pic.twitter.com/sfaeD2Nwlq