Madrido „Real“ naujiems pirkiniams galės skirti beveik pusę milijardo eurų

„Goal“ skelbia, jog Madrido „Real“ šiame tarpsezonyje turės galimybę išleisti net 400-450 mln. eurų. Per pandemiją „Real“ pavyko sumažinti išlaidas ir dabar klubas jaučia to sprendimo dividendus. Šią vasarą „Real“ atsisveikins su Garethu Bale‘u, Marcelo ir Isco. Teigiama, kad šiam trejetui „Real“ per metus išmokėdavo kone 60 mln. eurų. Vien G.Bale‘as gaudavo 31,8 mln. eurų metinę algą. Tiesa, „Real“ padidins Ederio Militao ir Viniciaus uždarbį bei mokės nemažą algą naujajam pirkiniui Antonio Rudigeriui, bet tai vis tiek nebus tokios sumos, kiek uždirbdavo vienas G.Bale‘as.

„Real“ finansinę situaciją dar labiau pagerino įspūdingas pasirodymas UEFA Čempionų lygoje. Šiame sezone komanda uždirbo beveik 100 mln. eurų papildomų pajamų. „Real“ šią vasarą dar ruošiasi parduoti Jesusą Vallejo, Marco Asensio, Dani Ceballosą, Luką Jovičių ir Mariano Diazą. Negana to, „Real“ neseniai paskelbė apie kontraktą su nauju stadiono operatoriumi „Legends and Sixth Street“. Šios sutarties vertė – 360 mln. eurų. Taigi, „Real“ šią vasarą pinigų žaidėjams tikrai nepritrūks. Visgi, pažymima, kad klubas aklai nesitaškys pinigais ir ieškos tik protingų pirkinių.

REKLAMA

„Corriere dello Sport“ rašo, kad Miuncheno „Bayern“ surado dar vieną kandidatą į Roberto Lewandowskio poziciją. Tai – „Napoli“ žvaigždė Victoras Osimhenas. Tiesa, už 18 įvarčių šiame sezone įmušusį nigerietį „Napoli“ reikalauja net 100 mln. eurų. V.Osimhenu domisi ir „Man United“, „Arsenal“ bei „Newcastle“, bet ir jiems „Napoli“ reikalaujama suma atrodo per didelė.

„Man City“, Madrido „Real“ ir PSG dominantis geriausias „Serie A“ futbolininkas Rafaelis Leao nesutiko pratęsti sutarties su „AC Milan“, tačiau klubas vis tiek nesiruošia parduoti žaidėjo. „AC Milan“ sporto direktorius Paolo Maldini pareiškė, kad R.Leao yra „neliečiamas“.

„Mes laikome Leao „neliečiamu“ žaidėju, nors jo kontrakte ir yra 150 mln. eurų išpirkos suma“, – „La Gazzetta dello Sport“ sakė P.Maldini.

Kol kas kalbų apie 150 mln. eurų pasiūlymus nėra. Sklinda gandai, kad „Real“ už R.Leao galėtų pasiūlyti iki 120 mln. eurų.