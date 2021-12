„Lyon“ ir „Paris FC“ klubai po sirgalių konflikto išmesti iš Prancūzijos taurės turnyro

Pasibaigus pirmajam kėliniui rezultatas buvo 1:1, tačiau į antrąjį kėlinį komandos taip ir neišėjo. Per pertrauką fanai pradėjo mėtytis deglais ir sprogino namų gamybos sprogmenis. Rungtynių teisėjui ir futbolininkams vietoj antrojo kėlinio pradžios teko grįžti atgal į rūbines. Po maždaug 10 min. žiūrovai grįžo į savo vietas ir situacija kiek aprimo. Visgi, rungtynių pranešėjas netrukus pranešė, kad susitikimo nuspręsta netęsti. Incidento metu buvo sužeistas vienas sirgalius ir vienas policijos pareigūnas.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB