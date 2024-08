Lylesas legendinio Bolto pasiekimo nepakartos – pralaimėjo savo pagrindinę rungtį Botsvano bėgikui

Savo pagrindinėje – 200 m – rungtyje N.Lylesas atbėgo tik trečias (19.70) ir dar gavo įspėjimą už netinkamą elgesį. N.Lylesą aplenkė tautietis Kennethas Bednarekas (19.62) bei Afrikos rekordą pagerinęs Letsile Tebogo (19.46) iš Botsvanos.

21-erių L.Tebogo iškovojo pirmą olimpinį auksą Botsvanos istorijoje. Iki tol ši valstybė turėjo tik 2021 m. bronzą ir 2012 m. sidabrą.

LETSILE TEBOGO BECOMES THE FIRST AFRICAN IN HISTORY TO WIN THE 200M SPRINT AT THE OLYMPICS 🇧🇼



HE WINS BOTSWANA'S FIRST EVER OLYMPIC GOLD 🥇 pic.twitter.com/i1FcPKXIyN