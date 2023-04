Londono maratone – į priekį išsiveržęs niekam nežinomas bėgikas ir lyderės vos nepartrenkęs motociklas

Jis distanciją įveikė per 2 valandas 1 minutę 25 sekundes. Kenijietis užtikrintai aplenkė tautietį Geoffrey Kamwororą (2:04:23) bei etiopą Tamiratą Tolą (2:04:59).

K.Kiptumo rezultatas – antras maratono bėgimo istorijoje. Greitesnis oficialiose varžybose yra buvęs tik pasaulio rekordininkas Eliudas Kipchoge iš Kenijos (2:01:09). Beje, 2019 m. E.Kipchoge „Ineos 1:59 Challenge“ renginyje maratoną nubėgo per 1 val. 59 min. 40.2 sek. ir pasiekė Gineso pasaulio rekordą. Tiesa, tarptautinė lengvosios atletikos federacija šio rezultato nepripažįsta kaip pasaulio rekordo, nes minėtame renginyje E.Kipchoge neturėjo varžovų, vadinamieji „zuikiai“ trasoje vis keisdavosi, o gėrimai bėgikui būdavo pristatomi dviračių. Visa tai pažeidė oficialių varžybų protokolą.

Moterų lenktynėse triumfavo daug ką ištvėrusi Nyderlandų atstovė Sifan Hassan (2:18:33), nežymiai aplenkusi etiopę Alemu Megertu (2:18:37) bei kenijietę Peres Jepchirchir (2:18:38).

Sifan Hassan's remarkable marathon win:



Stopped to stretch twice 🙆‍♀️

Looked like she was out of the race ❌

Managed to catch up with leading pack 💨

Missed her drink station before offering it to rivals 💧

Won on her debut against the most stacked women's field in years 🥇 pic.twitter.com/5AooFtbGDa

REKLAMA

REKLAMA