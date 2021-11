Londono „Arsenal“ toliau kyla – namie užtikrintai įveikė „Newcastle United“

Pirmajame kėlinyje kamuolio kontrolę užtikrintai savo rankose laikė Mikelio Artetos auklėtiniai (75 proc).

Realią progą pasižymėti „Arsenal“ turėjo 19-ą rungtynių minutę. Baudos smūgį atliko norvegas Martinas Odegaardas, o jį 32-ejų metų patyręs „Newcastle“ vartų sargas Martinas Dubravka atrėmė tik po sudėtingo šuolio.

29-ą minutę gerą progą pasižymėti turėjo ir „Newcastle United“. Saugas Jonjo Shelvey atliko klastingą smūgį iš toli, bet jį sugebėjo atremti Aaronas Ramsdale’as. Į tai „Arsenal“ futbolininkai atsakė vos po kelių minučių, tačiau tolimas krašto gynėjo Takehiro Tomiyasu smūgis skriejo visai šalia dešiniojo vartų virpsto.

Pirmo kėlinio pabaigoje šimtaprocentinę progą pasižymėti turėjo Pierre-Emerickas Aubameyangas. Visgi po M. Dubravkos atremto smūgio patogiai atšokusio kamuolio puolėjas nesugebėjo nukreipti į tuščius vartus.

Aubameyang pulls off miss of season vs Newcastle leaving whole of Emirates gobsmacked #ARSNEW https://t.co/Fkov3afbdY pic.twitter.com/4ho2bUn9Yi