Lietuvos virvės traukimo rinktinė pasaulio čempionate Anglijoje užėmė devintą vietą

Vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg Lietuvos rinktinė (Danas Kukutis, Aivaras Maikštėnas, Aivaras Nickus, Kastytis Jasiūnas, Ernestas Paulauskas, Linas Abakas, Ignas Repečka, Rimantas Morkuckas). Auksą iškovojo šveicarai, sidabrą – švedai, bronzą – belgai.
Lietuviai taip pat dalyvavo mišrių komandų svorio kategorijoje iki 580 kg. Ten lietuviai užėmė 13-ą poziciją.
Mišrių komandų varžybų auksas taip pat atiteko Šveicarijai. Sidabrą pelnė Vokietijos rinktinė, bronzą – Italijos.
