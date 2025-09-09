Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos virvės traukimo rinktinė pasaulio čempionate Anglijoje užėmė devintą vietą

2025-09-09 17:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 17:21

Rugsėjo 4-7 dienomis Anglijoje, Notingamo mieste, vyko 2025 m. pasaulio virvės traukimo čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo stipriausi šalies sportininkai ir sportininkės iš VTK „Ąžuolo“ ir SK „Kristalo“ klubų.

Dano Kukučio nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Vyrų svorio kategorijoje iki 680 kg Lietuvos rinktinė (Danas Kukutis, Aivaras Maikštėnas, Aivaras Nickus, Kastytis Jasiūnas, Ernestas Paulauskas, Linas Abakas, Ignas Repečka, Rimantas Morkuckas). Auksą iškovojo šveicarai, sidabrą – švedai, bronzą – belgai.

Lietuviai taip pat dalyvavo mišrių komandų svorio kategorijoje iki 580 kg. Ten lietuviai užėmė 13-ą poziciją.

Mišrių komandų varžybų auksas taip pat atiteko Šveicarijai. Sidabrą pelnė Vokietijos rinktinė, bronzą – Italijos.

