Lietuvos tradicinio karate do čempionatas Vilniuje: paaiškėjo rinktinės nariai keliausiantys į Europos čempionatą Slovėnijoje

Gegužės 10 d. Vilniaus kolegijos sporto arenoje vyko XXII Lietuvos tradicinio karate do čempionatas, subūręs per 200 sportininkų iš įvairių šalies klubų. Šis čempionatas buvo svarbus ne tik dėl išdalintų nacionalinių titulų – jo metu taip pat buvo formuojama Lietuvos rinktinė artėjančiam Europos tradicinio karate do čempionatui Slovėnijoje.