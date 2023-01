Lietuvos sportininkai baigė pasirodymą Europos jaunimo olimpiniame festivalyje

Lygumų slidinėjimas

Keturi mūsų šalies slidininkai penktadienį stojo prie mišrios estafetės 4x5 km laisvuoju ir klasikiniu stiliumi starto linijos.

Lietuvos slidininkai distanciją įveikė per 1 val. 1 min. 45,5 sek. ir užėmė 16 vietą. Nuo auską iškovojusios Švedijos komandos lietuviai atsiliko 10 min. 0,5 sek. Iš viso estafetės varžybose startavo 17 komandų.

„Estafetė parodė, kad sunku mums varžytis su kitomis komandomis. Arčiausiai buvo islandai, kuriuos aplenkėme, ir turkai, nes kitos komandos pabėgo tolėliau. Turkijos mergaitės stiprios, tai lėmė, kad nepavyko jų aplenkti, nors tokia galimybė buvo.

Vertinant bendrai visą festivalį, matosi, kad mūsų sportininkams čia krūvis yra per didelis. Per penkias dienas buvo keturi startai. Be to, jie vyksta aukštikalnėse, prie kurių nesame pratę.

Bendrai vertinu vidutiniškai. Tikrai nebuvo blogai, bet reikia pripažinti, kad tikėjomės daugiau“, - sakė treneris Stasys Dervinis.

Jaunieji lygumų slidininkai taip pat varžėsi 10 km ir 7,5 km klasikiniu stiliumi lenktynėse, 7,5 km ir 5 km laisvuoju stiliumi varžybose bei sprinto klasikiniu stiliumi distancijoje.

Kalnų slidinėjimas

Sėkmingai didžiojo slalomo trasą įveikė kalnų slidininkas Povilas Lenkutis. Pirmojo nusileidimo metu lietuvis trasą įveikė per 1 min. 34,76 sek. ir nuo lyderio slovako Miha Oserbano atsilikęs 15,77 sek. buvo 72-as.

Antrajame nusileidime sportininkas sugebėjo pagerinti savo poziciją ir galutinėje įskaitoje užėmė 65 vietą (3 min. 8,46 sek.). Nuo nugalėtoju tapusio M. Oserbano jis atsiliko 28,41 sek.

„Trūksta mums patirties šioje rungtyje. Treniruojamės iki 5 kartų per metus didžiojo slalomo trasoje. Visada norisi geriau, bet šiam kartui yra kaip yra, vaikams buvo gera patirtis tokio lygio varžybose.

Didžiojo slalomo varžybose vakar startuoti turėjo ir Liepa Karlonaitė, bet slalomo varžybose krito ir užsigavo kelį. Be to, turėjo labai mažai treniruočių didžiojo slalomo trasoje. Todėl nusprendžiau neleisti jai startuoti“, - sakė kalnų slidinėjimo trenerė Anžela Aleksandravičienė.

Dailusis čiuožimas

Lietuvių pasirodymą jaunimo žiemos festivalyje baigė čiuožėja Daria Afinogenova. Trečiadienį parodžiusi savo trumpąją programą lietuvė surinko 45,17 tšk. ir buvo 11-a.

Atlikusi laisvąją programą ji surinko 68,01 taškus taškų ir galutinėje įskaitoje užėmė 18 vietą (viso 113,18 tšk.).

„Daria buvo pasiruošusi daug geriau, nei čiuožė šiandien, tikėjomės daugiau. Tačiau neabejoju, kad šios varžybos bus gera patirtis ir pamoka ateičiau ir tobulėjimui“, - sakė čiuožėją treniruojanti kanadietė Martine Dagenais.

Lietuvai festivalyje atstovavo 18 sportininkų: 2 kalnų slidinėjimo, 4 biatlono, 4 lygumų slidinėjimo, 2 dailiojo čiuožimo, 2 greitojo čiuožimo ir 4 akrobatinio slidinėjimo atstovai.

Lietuvių rezultatai

Biatlonas:

Emilija Mincevič: 6 km sprintas – 59 vt.; 10 km individualios lenktynės – 54 vt.

Danielius Buchovskis: 7,5 km sprintas - 38 vt.; 12 km individualios lenktynės – 61 vt.

Juozas Augustinavičius: 7,5 km sprintas – 62 vt.; 12 km individualios lenktynės – 45 vt.

Mikas Vildžiūnas: 7,5 km sprintas – 61 vt.; 12 km individualios lenktynės – 47 vt.

Lygumų slidinėjimas:

Emilija Bučytė: 7,5 km klasikiniu st. – 53 vt.; 5 km laisvuoju st. – 56 vt.; sprintas klasikiniu st. – 40 vt.

Gabija Bučytė: 7,5 km klasikiniu st. – 57 vt.; 5 km laisvuoju st. – 57 vt.; sprintas klasikiniu st. – 50 vt.

Matas Gražys: 10 km klasikiniu st. – 49 vt.; 7,5 km laisvuoju st. – 62 vt.; sprintas klasikiniu st. – 51 vt.

Aironas Puras: 10 km klasikiniu st. – 55 vt.; 7,5 km laisvuoju st. – 56 vt.; sprintas klasikiniu st. – 47 vt.

Mišri estafetė 4x5 km laisvuoju ir klasikiniu st. – 16 vt.

Akrobatinis slidinėjimas:

Dovydas Vaivada: didysis šuolis – 23 vt.; akrobatinis nusileidimas – 21 vt.

Medeinė Povilavičiūtė: didysis šuolis – 9 vt.; akrobatinis nusileidimas – 8 vt.

Pijus Baniulis: didysis šuolis – 14 vt.; akrobatinis nusileidimas – 12 vt.

Rusnė Rudzianskaitė: didysis šuolis – 10 vt.; akrobatinis nusileidimas – 10 vt.

Kalnų slidinėjimas:

Liepa Karlonaitė: slalomas – nefinišavo.

Povilas Lenkutis: slalomas – 67 vt.; didysis slalomas – 65 vt.

Dailusis čiuožimas:

Danielius Korabelnikas – 11 vt.

Daria Afinogenova - 18 vt.

Greitasis čiuožimas trumpuoju taku:

Ernestas Čechas: 1500 m – 28 vt.; 500 m – 26 vt.; 1000 m – 26 vt.

Valentina Levickytė: 1500 m – 16 vt.; 24 vt.; 1000 m – 23 vt.