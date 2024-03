Lietuvos rankininkai po dramatiškos baudinių serijos žengė į kitą pasaulio čempionato atrankos etapą

Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi rezultatu 26:26. Kadangi pirmasis serijos mačas irgi baigėsi lygiosiomis, teko mesti 7 m baudinius. Abi komandos atliko po 5 metimus, o rezultatas vis dar buvo lygus (3:3). Tuomet serija buvo tęsiama tol, kol kuri nors komanda įgis pranašumą.

Aidenas Malašinskas realizavo baudinį, o varžovai pataikė į skersinį (4:3) ir lietuviai šventė vieną dramatiškiausių pergalių šalies rankinio istorijoje! Lietuviai rungtynes pradėjo netiksliomis atakomis (0:2), bet vėliau įsižaidė ir persvėrė rezultatą (3:2). Per visą likusią kėlinio dalį lietuviai taip ir neleido suomiams susigrąžinti pranašumo.

Mūsiškiai dažniausiai turėjo 1 įvarčio pranašumą, bet buvo savo persvarą ir padvigubinę (12:10). Deja, per paskutines pirmojo kėlinio minutes iš to pranašumo nieko neliko (13:13). Antrasis kėlinys prasidėjo apylygiai, bet jo viduryje lietuviai sužaidė prastą atkarpą, praleisdami 3 įvarčius be atsako (18:18, 18:21). Suomiai tuo metu ne tik įgijo rekordinį pranašumą, bet ir gavo kiekybinę persvarą.

Visgi, lietuviai per tas 2 min. ne tik neleido varžovams pasižymėti, tačiau ir patys gerokai sumažino deficitą (20:21). Suomiai dar buvo susigrąžinę 3 įvarčių persvarą (20:23, 21:24), bet mūsiškiams pavyko atsitiesti (24:24). Vėliau lietuviai dar du kartus išlygino rezultatą (25:25, 26:26).

Teisę atlikti paskutinę ataką antrajame kėlinyje gavo suomiai ir puolė be vartininko. Negana to, lietuviai dar užsidirbo pašalinimą ir turėjo gintis mažumoje. Laikas vis tirpo ir suomiai galiausiai pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas pareiškė, kad tai buvo padaryta pasibaigus laikui.

Tada rinktinės santykius aiškinosi 7 m baudinių serijoje. Lietuviai joje 2 kartus pirmavo, bet Mantas Urvikis nepasinaudojo proga užbaigti mačo. Komandoms atlikus po 5 metimus, rezultatas buvo 3:3, todėl seriją teko tęsti. Tada A. Malašinskas pelnė įvartį, suomiai atakavo netiksliai ir lietuviai galėjo švęsti pergalę.

Ketvirtadienį vykęs pirmas lietuvių ir suomių susitikimas Vantoje baigėsi lygiosiomis 20:20.