Lietuvos penkiakovininkų komanda Lenkijoje pasaulio kariškių čempionate užėmė penktą vietą

Lietuvos sportininkai aukščiausią vietą – 5-ą – užėmė vyrų kliūčių ruožo ir kombinuotos rungties estafetėje, kur Jonas Kalaminskas ir Danielius Jevensaperis surinko 864 taškus. Individualiose šiuolaikinės penkiakovės varžybose lietuviai nepateko į finalinį 18-uką.
Ieva Želvytė moterų kliūčių ruožo ir kombinuotos rungties varžybose su 761 tšk. buvo 9-a.
Lietuviai taip pat dalyvavo ir mišrių porų varžybose. Deja, ten I. Želvytė su J. Kalaminsku nebaigė kliūčių ruožo rungties ir galiausiai liko 9-i. Įdomu tai, kad iš 10 duetų vos 2 sugebėjo pasiekti kliūčių ruožo finišą.
