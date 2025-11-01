 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos penkiakovininkų komanda Lenkijoje pasaulio kariškių čempionate užėmė penktą vietą

2025-11-01 10:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 10:12

Lenkijoje surengtas pasaulio kariškių šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.

Jonas Kalaminskas | Aistės Ridikaitės nuotr.

Lenkijoje surengtas pasaulio kariškių šiuolaikinės penkiakovės čempionatas.

REKLAMA
0

Lietuvos sportininkai aukščiausią vietą – 5-ą – užėmė vyrų kliūčių ruožo ir kombinuotos rungties estafetėje, kur Jonas Kalaminskas ir Danielius Jevensaperis surinko 864 taškus. Individualiose šiuolaikinės penkiakovės varžybose lietuviai nepateko į finalinį 18-uką.

Ieva Želvytė moterų kliūčių ruožo ir kombinuotos rungties varžybose su 761 tšk. buvo 9-a.

Lietuviai taip pat dalyvavo ir mišrių porų varžybose. Deja, ten I. Želvytė su J. Kalaminsku nebaigė kliūčių ruožo rungties ir galiausiai liko 9-i. Įdomu tai, kad iš 10 duetų vos 2 sugebėjo pasiekti kliūčių ruožo finišą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų