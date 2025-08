Lietuvos čempionato auksas – nacionalinių rekordininkų ir šuolininkų Baikščių rankose

Pagrindinėje savo rungtyje startavęs S. Bertašius 1500 m distanciją nubėgo per 3 min. 46,23 sek. Tai jau dešimtas aukso medalis šioje rungtyje paeiliui bei 39-as Lietuvos čempionatuose apskritai. 1500 m rungties nacionalinis rekordas taip pat priklauso aukso medalio savininkui (3 min. 37,19 sek.).

„Jaučiausi vidutiniškai, bet smagu, kad pavyko laimėti. Smagu, kad Giedrius Valinčius grįžo iš Amerikos ir taip puikiai įsiliejo į Lietuvos bėgimo bendruomenę bei meta rimtą iššūkį. Negaliu atsipalaiduoti ir turiu būti maksimaliai susikoncentravęs“, – po triumfo kalbėjo S. Bertašius.

Lengvaatletis šeštadienį prisidės prie neeilinio renginio – „Sportland“ 400 m bėgimo vaikams. Pasak S. Bertašiaus, svarbu jaunajai kartai rodyti pavyzdį: „Labai svarbu organizuoti tokius bėgimus, jeigu norime, kad tie mūsų pasiekti rekordai neįsisenėtų, o rezultatai kiltų ir būtume konkurencingi pasaulyje. Turime jaunajai kartai parodyti, kaip tai yra smagu ir gražu. Pats turėjau į „Cosma Cup“ varžybas atvykusias dukterėčias, tai jos į stadioną žiūri kaip į didelę žaidimų aikštelę. Paraginčiau tėvus atsivesti vaikus, drąsiai juos registruoti ir kartu prabėgti. Jiems tai bus stimulas sportuoti.“

Nors Lietuvos rekordininką šeštadienį išvysime startuojantį 800 m nuotolyje, S. Bertašiaus startai ilgesnėse distancijose yra nereti. Anot lengvaatlečio, 3000 m, 5000 m ar dar ilgesnius nuotolius jis anksčiau ar vėliau prisijaukins: „Labai geras jausmas startuoti keliose distancijose. Liepos 12 d. prabėgau 3000 m ir pavyko pagerinti seną Lietuvos rekordą, tai, manau, kad prisijaukinsiu tas ilgesnes distancijas. Po šio čempionato dar sustartuosiu 5000 m distancijoje.“

400 m rungtyje čempionės titulą apgynė M. J. Morauskaitė, kuri šiame nuotolyje nugalėjo penktą kartą bei trečią sykį paeiliui. Distanciją olimpietė įveikė per 53,15 sek., o greičiausiai šiame vasaros sezone sprinterė bėgo per 52,30 sek. Sportininkei nuo 2022-ųjų priklauso ir Lietuvos rekordas (50,49 sek.).

„Pasirodymą vertinu vidutiniškai. Šį sezoną esu bėgusi greičiau nei per 53 sekundes, tai žinau, kad galiu daugiau. Grįžtu prie to, kad prieš nepilnus 4 mėnesius gulėjau ant operacinio stalo. Negaliu bambėti ir džiaugiuosi galėjusi apginti čempionės titulą. Bėgau be skausmo, mėgavausi varžybomis ir tai laikau didžiule pergale“, – rezultatą apžvelgė M. J. Morauskaitė.

Antrą kartą šuolio į aukštį rungtyje Lietuvos čempionu tapo J. Baikštys. Lengvaatletis vienintelis įveikė 2.19 m aukštį, o šio rezultato užteko pergalei: „Jutausi gerai. Danga superinė ir galvojau, kad daugiau šoksiu. Nepavyko pasiekti rezultatų, kurių tikėjausi. Visgi, buvo geros varžybos su smagia publika.“

Nors pavyko pademonstruoti antrą geriausią sezono rezultatą, sportininkas vilčių patekti į pasaulio čempionatą nepuoselėja: „Pradžioje sezono neįsivaizdavau, kad įmanoma. Prieš savaitę ar dvi Urtė pasakė, kad yra šansų. Aišku, norint patekti, reikėjo šiandien aukščiau šokti.“

Šuolininko į aukštį sesė U. Baikštytė šalies čempione tapo trečią kartą. Lengvaatletė įveikė 1.80 m aukštį ir dėl kamuojamų skausmų nusprendė varžybų nebetęsti. Visgi, pagrindinis tikslas pasiektas, o apie atnaujintą stadioną atsiliepta puikiai: „Tikslas buvo laimėti, tai pavyko tą pasiekti. Nusprendžiau nebetęsti varžybų, nes turiu skausmų. Nėra tikslo draskyti savęs. Danga nauja ir šuoliams gera, tai jausmas nerealus. Smagu sugrįžti į Lietuvos čempionatą.“

100 m sprinte aukso medalius laimėjo Ema Rupšytė (11,37 sek., Lietuvos 19-mečių rekordas) ir Kristupas Seikauskas (10,77 sek.). Ieties metimo rungtyje pergalę iškovojo Liveta Jasiūnaitė (58.77 m) ir Edis Matusevičius (81.09 m).

400 m distancijoje Lietuvos čempionu tapo Tomas Keršulis (46,94 sek.), 1500 m bėgime nugalėjo Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (4 min. 27,86 sek.), o 10000 m nuotolyje nepavejamas buvo Mindaugas Balčiauskis (30 min. 45,03 sek.).

Trišuolio sektoriuje pergalę šventė Gustas Griška (15.11 m), o kūjo metimo sektoriuje aukso medalius laimėjo Kamilė Šauklytė (43.36 m) ir Tomas Vasiliauskas (67.20 m).