Lietuvos biatlono sprinto čempionai persekiojimo lenktynėse buvo nepralenkiami

Vyrų 12,5 km persekiojimo lenktynėse M.Fominas startavo turėdamas 26 sek. pranašumą prieš artimiausią varžovą – Karolį Dombrovskį. Pastarasis po pirmo šaudymo ruožo tapo varžybų lyderiu, tačiau po antro šaudymo į priekį vėl išsiveržęs M.Fominas pirmosios pozicijos nebeišleido iki finišo. Iš viso lenktynėse visaginietis suko du baudos ratus (šaudymas 1+0+0+1).

„Iš vienos pusės nemalonu, nes mane pagavo po pirmo šaudymo, bet patiko, nes tada galėjau šiek tiek ramiau važiuoti. Visi žino, kad jei važiuoji už kažko, tai tau lengviau. Pastebėjau tokią tendenciją, kad jei iš pradžių pataikau viską, tada prišaudau vėliau. O dabar, atvykęs į antrą šaudymą gulint, žinojau, kad tikrai turiu šauti nulį“, – komentavo M.Fominas.

Visaginiečiui iškovoti pergalę persekiojime buvo lengviau nei sprinte. Sidabru pasidabinęs K.Dombrovskis (0+1+1+2) atsiliko 1 min. 5 sek., o bronzą pelnęs Vytautas Strolia (0+2+1+1) – 1 min. 41,3 sek.

„Tikrai vakar buvo sunkiau (laimėti – aut. past.). Savijauta buvo prastesnė, o šiandien kita distancija, turėjau persvarą, su kuria galėjau važiuoti šiek tiek ramiau. Vakar ir šaudyti buvo sunkiau, todėl labiau džiaugiuosi vakarykšte pergale“, – teigė M.Fominas.

Po čempionato vyrų komandos narių laukia trumpas poilsis, vieno ciklo treniruočių stovykla Ignalinoje bei stovykla ant pirmojo sniego Imatroje (Suomija).

Moterų 10 km persekiojime nedalyvavo vakar antrą vietą užėmusi Lidija Žurauskaitė, tad J.Traubaitės persvara prieš artimiausią konkurentę prieš startą dar labiau išaugo. Taikliai gulėdama šaudžiusi vilnietė suko tris baudos ratus (0+0+2+1) bei sidabrą iškovojusią Nataliją Kočerginą (2+3+2+1) pranoko 1 min. 57,9 sek. Bronza pasidabino 3 min. 36,1 sek. nugalėtojai nusileidusi Viktorija Augulytė (0+1+1+1).

„Norėjosi kažkaip šiandien šauti gerai, net važiuojant jautėsi ir sekėsi neblogai. Aišku, gal skyrėsi tai, kad kažkiek ramiau atvažiavau į visas šaudyklas. Buvo planas pasistengti per daug neužsigreitinant važiuoti, nes ir savijauta ne per geriausia, peršalimas šioks toks. Norėjosi važiuoti šiek tiek ramiau, dėl to ir šaudyti buvo lengviau“, – paaiškino J.Traubaitė.

Lietuvos moterų rinktinė puoselėja viltis pirmą kartą į olimpines žaidynes deleguoti estafetės komandą, o atranka į 2026 metų Milano-Kortinos žaidynes prasidės jau ateinančią žiemą. Pasiruošimą atsakingam sezonui mūsiškės pradės beveik iškart po šalies čempionato.

„Poilsio per daug neturėsime, važiuosime į Estiją, į Otepę, pasidaryti paskutinę riedslidžių stovyklą, tada šioks toks tarpas ir po to turėsime pirmo sniego stovyklą Imatroje. Tada vėl nedidelis tarpas ir išvažiuosime paskutiniam pasiruošimui prieš sezoną“, – dėstė J.Traubaitė.

Pasaulio biatlono taurės sezonas prasidės lapkričio 30-ąją, olimpinė atranka – 2 dienomis anksčiau.