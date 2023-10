Lietuvių kilmės amerikietiško futbolo žaidėjas Butkus – legendinis multitalentas užkariavęs JAV sportą ir ekranus

Primename, kad D. Butkus gimė lietuvių emigrantų šeimoje 1942 metais Čikagoje. Čia jis ir pradėjo sportininko kelią.

Sportininkas žaidė Ilinojaus valstijos komandoje, o nacionalinėje amerikietiško futbolo lygoje (NFL) debiutavo 1965-aisias. Visą savo karjerą gynėju žaidęs futbolininkas praleido gimtojo miesto Čikagos „Bears“ gretose (1965-1973 m.).

Gilią užuojautą bei gražius žodžius vėliono šeimai skyrė „Bears“ komanda bei jos vadovas.

„Jis buvo Čikagos sūnus. Jo indėlis į komandą ir žaidimą niekada nebus pamiršti. Esame dėkingi, kad jis šiemet paskutinį kartą buvo su mumis sezono atidarymo mače. Jo įspaudas išliks amžiams“, – pranešime cituojamas „Bears“ vadovas George'as H. McCaskey.

