Lietuviai dalyvavo UCI pasaulio kalnų dviračių taurės etape Andoroje

Vyrų elito greitojo nusileidimo kvalifikacijoje Albertas Turba pirmajame važiavime buvo 83-ias (3:22.909 min.) tarp 89 dalyvių. Į finalą pateko 20 greičiausių sportininkų.

Likę 69 dviratininkai kovojo dėl paskutinių 10 kelialapių į finalą. Šį kartą A. Turba finišavo 63-ias (3:16.680) ir baigė pasirodymą.

Karolis Krukauskas, kuris buvo preliminariame dalyvių sąraše, nestartavo.

Jaunimo lenktynėse Maksimilijonas Saudargas buvo 45-as (3:00.780) tarp 60 sportininkų. Finalas buvo atšauktas dėl nepalankių oro sąlygų.

Update from the Andorra World Cup: junior DH finals have been CANCELLED for tomorrow, which means that today's qualifying results will stand as final. https://t.co/0x4k4g0tBS