„Lietkabelio“ klubui panaikintas draudimas registruoti naujus žaidėjus

Krepsinis.net žiniomis, „Lietkabelis“ susitarė su amerikiečių dėl išmokėjimo grafiko, pagal kurį skolą. BAT verdiktu „Lietkabelis“ įpareigotas išmokėti žaidėjui 53 tūkst. eurų dydžio kompensaciją, neskaitant mokesčių ir delspinigių.

Be to, per 8,6 tūkst. dolerių bronziniai praėjusio sezono prizininkai privalės atskaičiuoti amerikiečio agentams, dar 17 tūkst. eurų atsieis teismo išlaidos.

K.Brownas buvo atleistas po to, kai policija gavo skundą dėl asmens užpuolimo. Pats žaidėjas sutiko su šiuo nusižengimu, atsiprašė nukentėjusiojo ir sumokėjo jam kompensaciją.

Vis dėlto FIBA teismas nusprendė, kad šis nusižengimas nėra pakankama sąlyga nutraukti kontraktą vienašališkai.

„Lietkabelis“ vasarą įsigijo tris žaidėjus, kurių registracijai reikėjo panaikinti draudimą: Dovydą Giedraitį, Gediminą Oreliką ir Nikolą Radičevičių.