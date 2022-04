Lemtingame „Pelicans“ mūšyje – įkvepianti Valančiūno trenerio kalba ir šėlionės po finalinės sirenos

Šį kartą įkrintamosiose varžybose „pelikanai“ palaužė Los Andželo „Clippers“ klubą ir tai leido iškovoti aštuntąją vietą konferencijoje.

Ketvirtajame kėlinyje komanda atsiliko, tačiau įkvepianti trenerio Willie Greeno kalba sugrąžino ekipą į rungtynes ir padėjo jas perlaužti bei galiausiai iškovoti pergalę.

"This is what we live for, this is what we worked hard for. We ain't giving this up...YOU GOTTA FIGHT!"



Listen in to @PelicansNBA Head Coach Willie Green in the huddle heading into the 4th quarter of the #MetaQuestPlayIn.



THIS IS MOTIVATIONAL. pic.twitter.com/Iy1xMUcGRT