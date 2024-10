Legendinis čempionas išgirdo negailestingą diagnozę: „Gyventi man liko 2-4 metai“

Šių metų spalį Ch.Hoy‘us atskleidė, kad vėžys buvo rastas prostatoje, bet išplito į kaulus. Medikai britui patvirtino, kad liga jau neišgydoma.

„Kai gydytojai man ištarė tą diagnozę, aš sužinojau, kokiu būdu mirsiu. Kiek man liko gyventi? 2-4 metai. Pamenu, kai vienas iš sūnų prie vakarienės stalo manęs paklausė, ar aš mirsiu. Atsakiau jam, kad niekas negyvena amžinai, bet tikėjausi, kad su medikų pagalba galėsiu nugyventi dar daug metų“, – „Sunday Times“ teigė Ch.Hoy‘us.

Pernai dviratininkas dar sužinojo, kad jo žmonai Sarai taip pat diagnozuota nepagydoma liga – sklerozė.

„Tuo metu tikrai galvojau, kad pramušiau dugną. Kai atrodo, kad nebegali kristi žemiau, sulauki tokios šokiruojančios žinios. Buvo labai sunku su tuo susitaikyti, bet dabar į viską žiūriu filosofiškai, stengiuosi pasidžiaugti kiekviena man likusia diena. Nors abu su žmona sergame nepagydomomis ligomis, mes galime vartoti vaistus ar vaikščioti į tam tikras terapijas, kad kaip įmanoma ilgiau pratęstume savo gyvenimus.

Žmonėms stresą ir nerimą kelia mintys apie ateitį. Aš, skirtingai nei daugelis žmonių, žinau, kiek maždaug laiko man liko žemėje, todėl nematau prasmės dėl kažko nervintis. Nebeįsileidžiu į galvą niūrių minčių. Nemeluosiu sakydamas, kad kiekviena diena man būna džiaugsminga, bet tikrai būna akimirkų, kai jaučiu tyrą džiaugsmą, kai galiu juoktis, nesukti galvos dėl savo diagnozės ir tiesiog būti senuoju Chrisu“, – kalbėjo Ch.Hoy‘us.

48-erių britas net 6 kartus tapo olimpiniu čempionu ir 11 sykių laimėjo pasaulio čempionato auksą.

